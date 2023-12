Sergio Ramos pousse encore la chansonnette

Le défenseur profite des trois gros points de plus que possède le Séville FC sur le premier relégable.

Sergio Ramos se met à la chanson. Il apparaît dans un morceau en commun avec Los Yakis intitulé « No me contradigas », « Ne me contredisez pas », dans la langue de Molière. La chanson et le clip dans lequel le défenseur espagnol s’affiche en costume trois pièces, portent sur les valeurs familiales, la fête et le flamenco.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Sergio Ramos se met à la chanson, il a même sa propre page Spotify avec six titres dont un morceau comme hymne de l’Espagne pour l’EURO 2016 plus ou moins réussi.

