Pronostic Real Sociedad FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

La Real Sociedad, sur une bonne note face au FC Séville

Battue le week-end dernier sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, la Real Sociedad a cependant décroché sa place en Ligue des champions, car dans le même temps, Villarreal s’inclinait contre le Rayo Vallecano. 4e de Liga, la formation basque participera logiquement à la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Souvent proche d’atteindre la C1 lors des saisons précédentes, la Real craquait souvent en fin de saison. Cette saison, les hommes d’Alguacil se sont montrés très constants et ont mérité leur place dans le top 4. De plus, le club de San Sebastian a réalisé une excellente dernière ligne droite, avec notamment une victoire sur la pelouse du FC Barcelone qui a certainement mis un coup à Villarreal. Ensuite, la Real avait pris le dessus sur Almeria (1-0), avant de s’incliner contre un Atlético de Madrid (2-1) qui finit fort. Les hommes importants du club basque sont le buteur norvégien Sorloth (12 réalisations), le Japonais Kubo, l’Espagnol Mendez, le Franco-Espagnol Le Normand, le milieu Zubimendi ou le capitaine Oyarzabal. À domicile, la Sociedad reste sur 5 victoires et 1 nul.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le FC Séville a poursuivi son histoire d’amour avec la Ligue Europa. En effet, le club andalou s’est imposé en milieu de semaine contre l’AS Roma lors de la séance des tirs au but. Tombé face à une Roma mourinhesque bien en place, le FC Séville s’est fait surprendre sur un ballon perdu avec l’ouverture du score de Dybala. En difficulté face au bloc bas des Giallorossi, les Andalous ont progressivement haussé le ton avec notamment une frappe de Rakitic sur le poteau. Ensuite, Mendilibar a opéré 2 changements dès la pause avec les entrées conjuguées de Suso et Lamela, qui ont apporté à la fois de la technique, mais aussi de la percussion. Ces apports ont permis aux Andalous d’égaliser et d’atteindre les tirs au but, où les Sévillans se sont montrés précis dans leurs tentatives. Bounou a réussi à sortir le tir de Mancini et a ensuite vu Ibanez frapper le poteau. Grâce à cette victoire, le FC Séville disputera la prochaine Ligue des champions, ce qui est assez miraculeux au regard de la saison vécue par le club. Proche de la relégation, la formation sévillane s’en est sortie grâce à son 3e entraîneur de la saison, Mendilibar, qui a redonné confiance à cette formation. Ce dimanche, les Sévillans devraient arriver éreintés par les 180 minutes de leur finale, mais aussi par la fête qui a suivi. De plus, ils sont assurés de jouer la C1 la saison prochaine. Devant son public, la Real Sociedad devrait conclure sur une bonne note en prenant le dessus sur un FC Séville pas forcément remis de ses célébrations.

► Le pari « Victoire Real Sociedad » est coté à 1,73 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 173€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Victoire Real Sociedad par 2 buts ou plus » est coté à 2,69 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 269€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Real Sociedad – FC Séville avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Real Sociedad – FC Séville encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

300 supporters de Séville se sont rendus dans la mauvaise ville pour la finale de Ligue Europa