La Real Sociedad maîtrise Séville

Real Sociedad 2-1 Séville FC

Buts : Dmitrović CSC (4e), Sadiq (22e) pour la Real // En-Nesyri (60e) pour Séville

Expulsions : Ramos (88e) et Navas (88e) pour Séville

Ça ne s’arrange pas pour Séville.

Sans victoire en championnat depuis le 26 septembre dernier, soit sept matchs de rang, les Andalous ont encore dû s’incliner ce dimanche sur la pelouse d’une Real Sociedad toujours sereine (2-1). L’après-midi a parfaitement commencé pour les locaux qui ont rapidement pris l’avantage grâce à une merveille de coup franc tiré par Ander Barrenetxea, que Marko Dmitrović a d’abord dévié sur son poteau avant de s’incliner (1-0, 4e). Une inspiration en cachait une autre : Umar Sadiq a ensuite tout fait par lui-même, en se saisissant du ballon au milieu de terrain, avant de s’avancer jusqu’aux trente derniers mètres adverses et de lâcher un pétard magnifique (2-0, 22e).

What a breathtaking goal from Umar Sadiq! 🧡🇳🇬 pic.twitter.com/HNIjhRJ0Sl — 49th. (@the49thstreet) November 26, 2023

Contraint de se réveiller, Séville a retrouvé de l’espoir grâce à son buteur maison, Youssef En-Nesyri, décisif dans le domaine qu’il préfère, à savoir le jeu de tête, à la retombée d’un bon centre d’Adrià Pedrosa (2-1, 60e). Le Marocain aurait pu faire basculer les événements quelques minutes plus tard, mais il a finalement trouvé le poteau d’Álex Remiro sur un tir surpuissant (66e). Le tournant du match, sans doute, puisque Séville va perdre ses nerfs en fin de rencontre, à l’image de Sergio Ramos, exclu pour un tacle non maîtrisé sur Brais Méndez (88e). Excédé, Jesús Navas s’en est alors pris à l’arbitre et a récolté à son tour un carton rouge (88e). Et à neuf contre onze, il était simplement impossible de revenir.

La Real grimpe à la cinquième place, Séville stagne à une triste quinzième place et doit commencer à regarder derrière.

Sociedad (4-4-2) : Remiro – Traoré (Elustondo, 84e), Zubeldia, Le Normand, Munoz – Mendez, Zubimendi, Merino (Oyarzabal, 75e), Barrenetxea (Zakharyan, 67e) – Kubo (Cho, 84e), Sadiq (Turrientes, 75e). Entraîneur : Imanol Alguacil.

Séville (4-2-3-1) : Dmitrovic – Navas, Badé (Kouassi, 73e), Ramos, Pedrosa – Soumaré (Torres, 46e), Fernando (Mir, 90e) – Lukebakio (Januzaj, 73e), Rakitic, Ocampos (Gattoni, 90e) – En-Nesyri. Entraîneur : Diego Alonso.

La Real Sociedad s'impose face à Séville, Majorque vient à bout du Rayo Vallecano