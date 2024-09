De l’eau dans le gaz entre Olivier Létang et les joueurs du LOSC ?

Létang dans la mare aux canards.

La sortie pour le moins incisive d’Olivier Létang ce samedi après le revers du LOSC à Saint-Étienne, aurait fait des dégâts dans le vestiaire lillois, selon L’Équipe.

Des mots durs, excessifs et hâtifs ?

En parlant de « honte » et d’« attitudes inadmissibles » à l’issue de ce troisième échec consécutif, le président des Dogues aurait d’abord gêné l’entraîneur Bruno Genesio, moins radical que son supérieur sur la situation globale, et avec qui il s’entend pourtant très bien. Les joueurs, dans leur ensemble, auraient eux préféré que les remontrances et le discours moralisateur viennent de leur capitaine Benjamin André, l’habituel voix du vestiaire. Et surtout, qu’il n’y ait pas d’exagération.

Paulo Fonseca est déjà sur la sellette à Milan, ça doit donner des idées à certains.

