Séville frustré par Majorque

Majorque 0-0 Séville FC

Expulsion : Saúl Ñíguez (89e)

Match bourbier aux Baléares.

Au lendemain du match dingue entre Villarreal et le Celta de Vigo (4-3), il fallait que les suiveurs du football espagnol se reposent. Ainsi, Majorque et le Séville FC leur ont offert une belle sieste (0-0), ce mardi en fin d’après-midi. Les Andalous ont le plus tenté, sans pour autant se montrer très dangereux. Dans le premier acte, Dodi Lukebakio a notamment envoyé deux frappes dans les gants de Leo Román (20e, 29e). Le gardien s’est également bien interposé sur une belle tentative en angle fermé de Saúl Ñíguez (27e).

En deuxième période, les Insulaires ont de nouveau tenu en comptant d’abord sur la reprise hors cadre de Djibril Sow (52e), puis sur la frappe lointaine d’Isaac Romero flirtant avec le montant (82e). Le RCD Majorque aurait même pu faire le hold-up. Oublié dans le dos de la défense, Vedat Muriqi s’est présenté seul face à Ørjan Nyland, mais le portier norvégien est sorti vainqueur de ce duel (64e). Malgré quatre minutes de temps additionnel en supériorité numérique à la suite de l’expulsion de Saúl (89e) et une occasion folle où Marc Domenech a raté le ballon de quelques centimètres (90e+3), Los Bermellones se contenteront de ce point.

Toujours pas de victoire pour les deux clubs cette saison.

