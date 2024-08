Victoire de folie de Villarreal contre le Celta

Villarreal 4-3 Celta de Vigo

Buts : Cardona (26e), Barry (60e), Jailson (64e, C.S.C.) & Parejo (90e+10, S.P.) pour Villarreal // Iglesias (12e), Mingueza (31e) & Starfelt (80e) pour le Celta

La saison est lancée.

Opposés ce lundi soir à l’Estadio de la Cerámica, Villarreal et le Celta de Vigo ont offert un match de timbrés, dont les locaux sont sortis vainqueurs (4-3).

Le script ? Borja Iglesias a ouvert le score en opportuniste après qu’Alfonso González a mis le feu dans la défense des locaux (12e), Sergi Cardona a égalisé en se jetant au second poteau sur un corner prolongé de la tête par Gerard Moreno (26e), puis Óscar Mingueza a replacé les visiteurs devant d’un coup franc vicieux et parfaitement placé (31e). Après la pause, Thierno Barry a remis tout le monde à égalité d’un coup de casque sur un centre de Sergi Cardona (60e), Villarreal est passé devant dans la foulée sur un but contre son camp de Jailson provoqué par Nicolas Pépé (64e), puis Carl Starfelt a inscrit le but du 3-3 en reprenant du front un centre de Mingueza (80e).

🚀🤯 Óscar Mingueza se prend pour Roberto Carlos avec cette mine sur coup franc !#action #LaLiga #CeltaVillarreal pic.twitter.com/MysokksDtr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 26, 2024

Finalement, le Celta a craqué dans un temps additionnel à rallonge, quand Hugo Álvarez a bêtement accroché Barry par le maillot, à la limite de la surface : Dani Parejo s’est présenté aux onze mètres et a offert, en deux temps, une victoire légendaire au Submarino amarillo (90e+10).

Les coéquipiers de Pape Gueye – entré à la 72e – réussissent un bon début de saison, avec sept points en trois journées.

