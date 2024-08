Pronostic Majorque Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Majorque et le FC Séville dos à dos

Majorque a connu une saison très intense l’an passé. En effet, la formation insulaire a obtenu son maintien en terminant en 15e position, mais s’est surtout illustrée en Copa del Rey. En effet, le club des Baléares s’est hissé en finale, s’inclinant seulement lors de la séance des tirs au but face à l’Athletic Bilbao. Dans cette entame de championnat, les hommes d’Arrasate ont tout d’abord signé un excellent match nul à domicile contre le Real Madrid (1-1) avant de s’incliner sur la pelouse d’Osasuna (1-0). Avec un seul point au compteur, Majorque est 17e de la Liga après 2 journées. Dans cette équipe, on retrouve toujours le buteur kosovar Muriqi (buteur face au Real) et l’ancien Lyonnais Darder.

En face, le FC Séville est en perte de vitesse depuis son titre en Ligue Europa sous la houlette de Mendilibar. Depuis cette victoire, le club andalou a accumulé les entraîneurs, puisque Mendilibar, Alonso et Quiques Sanches Flores se sont succédé sur le banc andalou. Cette saison, le nouvel homme fort est Garcia Pimienta, arrivé de Las Palmas. À l’instar de Majorque, le FC Séville connaît un départ poussif avec un seul point pris. En effet, les Andalous ont dans un premier temps signé un nul sur la pelouse de Las Palmas (2-2) avant de s’incliner à domicile face à Villarreal (1-2). Lors de ce dernier match, les Sévillans se sont inclinés en concédant le but décisif dans les dernières secondes. Dans cette affiche entre deux formations qui n’ont pas encore gagné, mais qui les 2 équipes se quitter sur un match nul. Une nouvelle rencontre de Séville avec des buts est attendue.

