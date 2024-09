Gros coup dur pour Hamari Traoré

Hamari pleure, et nous aussi.

Hamari Traoré, sorti sur blessure à la 66e minute ce dimanche soir lors du match nul de la Real Sociedad à Getafe (0-0), en sait un peu plus sur sa blessure. Et ce qui pouvait arriver de pire s’est finalement produit, puisque le latéral malien souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Un énorme coup dur pour le club basque, qui se place dans la seconde partie de classement après un début de saison compliqué en Liga (une victoire, un nul et deux défaites).

L’ancien capitaine du Stade rennais, arrivé dans le club de San Sebastián l’été dernier, avait gagné sa place de titulaire. Sur 40 matchs joués, il avait été titularisé à 35 reprises la saison dernière. Cette saison, il avait continué sur sa lancée en démarrant tous les matchs. Son opération est prévue dans les prochains jours.

🏥 Parte médico: Hamari Traoré. 💪 Eutsi, Hamari!! https://t.co/5940NWVcDI — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 2, 2024

Dire qu’il venait de retrouver son pote Nayef Aguerd.