Giorgio Chiellini revient à la Juventus !

Sacré premier amour.

Légende de la Juventus entre 2005 et 2022, où il a décroché 9 titres de champion avant de finir sa carrière outre-Atlantique, Giorgio Chiellini fait son grand retour du côté de la Vieille Dame, à 40 ans. « Go go gorilla » occupera une fonction d’ambassadeur du club bianconero, comme indiqué dans le communiqué publié par la Juve.

Chiellini fait son entrée dans le monde administratif

Ufficiale | Giorgio Chiellini ritorna alla Juventus — JuventusFC (@juventusfc) September 15, 2024

« Giorgio Chiellini n’a jamais cessé d’avoir le cœur noir et blanc. À partir du 16 septembre, il sera le responsable des relations de la Juventus avec les institutions nationales et internationales du football. Il représentera notre club dans le domaine académique, en tant qu’homme, footballeur, capitaine et légende du club », peut-on notamment lire.

Avec cette nomination, on peut dire que la Juventus a eu du nez.

