Didier Roustan est décédé

Tristesse infinie.

Passionné du foot et amoureux du football sud-américain, le journaliste Didier Roustan s’est éteint ce mercredi, à l’âge de 66 ans. L’ancien présentateur du magazine Téléfoot dans les années 1980 laisse derrière lui une carrière de journaliste bien remplie, une gouaille inimitable et une gentillesse rare.

David Lisnard, le maire de Cannes, ville dans laquelle il a passé une grande partie de son enfance, a rendu hommage à « une personnalité atypique et attachante du football, des médias et de notre ville ». Avant d’ajouter : « ll avait inventé un nouveau langage télévisuel autour du ballon rond, empli d’esprit positif et de poésie. Didier Roustan possédait en lui toujours la jeunesse de l’émerveillement et de la curiosité des autres. Jusqu’au bout il nourrissait des projets, dont il me faisait part amicalement encore il y a quelques semaines, notamment pour l’AS Cannes. »

Le président à vie de L’Équipe du soir laisse déjà un grand vide derrière lui, et le monde du foot a commencé à lui rendre hommage dans la matinée en apprenant la triste nouvelle. Didier Roustan a raconté sa passion dans son livre Puzzle, paru en 2023. La Chaîne L’Équipe lui rendra hommage ce mercredi, en mettant son logo en noir, mais surtout en diffusant ce mercredi soir la demi-finale de l’Euro 1984 entre la France et le Portugal, le plus grand match que Didier Roustan estimait avoir commenté.

C’est avec un immense chagrin que nous apprenons la disparition de Didier Roustan. On aimait sa volonté et sa manière de transmettre sa passion du foot. Le groupe So Press apporte son soutien et présente ses condoléances à sa famille, ses proches, ses collègues et à tous ceux… — SO FOOT (@sofoot) September 11, 2024

Toute la rédaction de So Foot présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

