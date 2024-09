Pronostic Real Sociedad Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Sociedad – Real Madrid : les Merengues toujours aussi rude à l’extérieur ?

La Real Sociedad peine à démarrer sa saison en Liga, avec seulement une victoire en quatre matchs, obtenue contre l’Espanyol Barcelone (0-1). Les Basques comptent déjà deux défaites à domicile face au Rayo Vallecano (1-2) et au Deportivo Alavés (1-2), et un match nul face à Getafe (0-0), les plaçant à une décevante 12e place. Cet été, l’équipe a perdu des éléments clés comme Robin Le Normand et Mikel Merino. Mais pour compenser, des renforts tels que Sergio Gómez et Luka Sucic ont rejoint l’effectif.

Deuxième avant le début de cette journée, le Real Madrid a pourtant connu un début de saison mitigé avec deux nuls à l’extérieur, à Majorque (1-1) et Las Palmas (1-1). Kylian Mbappé, le nouveau visage des Merengues, a enfin brillé lors de la victoire contre le Real Betis (2-0), marquant un but et profitant d’une passe décisive de Valverde. Les retours d’Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy, devraient se faire en douceur, quand Bellingham et Camavinga sont forfaits. Sur le papier, le Real Madrid est favori évidemment, mais quelques incertitudes défensives et des performances à l’extérieur encore hésitantes laissent penser que la rencontre sera plus serrée que prévu.

