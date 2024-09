Le jour où Mbemba a appris qu’il était séropositif

Une carrière qui a bien failli ne jamais décoller.

Toujours coincé dans le loft de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba en profite pour se trouver de nouvelles occupations. Dans la même veine que Cristiano Ronaldo, le congolais a ouvert sa chaîne YouTube. Et depuis ce dimanche, il a déjà publié trois vidéos. Dans l’une d’elle, il fait part d’une anecdote qu’il a longtemps voulu garder secrète, et qui l’a fait relativiser pour le reste de sa vie. À son arrivée à Anderlecht en 2011 où il débarquait en provenance de Kinshasa, un médecin du club belge lui a fait savoir que le virus du SIDA avait été détecté dans son sang. L’ancien du FC Porto a donc été contraint de retourner chez lui, au Congo, quelques temps.

<iframe loading="lazy" title="MENTALITÉ MBEMBA - Série documentaire | Teaser officiel" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/eXYBoPmn1GI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

« Lorsque l’on m’a dit que j’étais séropositif, j’ai gardé silence et j’ai confiance en mon Dieu. Tout le monde était choqué, mais je ne me reprochais de rien. Je me disais que c’était mon premier combat. Après les tests de plusieurs médecins de Belgique et la RDC (sa sélection nationale), la vérité a éclaté, et je n’avais pas le SIDA ». Une fausse alerte pour le défenseur, qui a tout de même pu s’illustrer chez les Mauves pendant deux saisons et a même remporté le championnat de Belgique en 2014. Dans une des vidéos, il a aussi assuré qu’il allait découvrir un cinquième challenge, après Anderlecht, Newcastle, Porto et l’OM.

La suite au prochain épisode.

