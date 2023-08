L’OM officialise l’arrivée de Murillo, latéral droit d’Anderlecht

Au cours d’un nouvel été agité pour l’Olympique de Marseille version Pablo Longoria, le dirigeant espagnol a encore su concocter quelques petites surprises. Ce mercredi, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Michael Murillo, latéral droit que peu de personnes avaient vu venir. Le Panaméen de 27 ans était le titulaire d’Anderlecht au poste, mais devrait sans doute se cantonner au statut de doublure de Jonathan Clauss dans les semaines à venir. Comme l’ancien Lensois, il est capable d’évoluer piston même si les tendances tactiques de Marcelino tendent à rester dans une défense à quatre.

Une 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 taillée 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐛𝐫𝐞 🏛 𝐀𝐦𝐢𝐫 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 🇵🇦 rejoint l’#OdysséeMassalia en provenance du RSC Anderlecht. pic.twitter.com/b9H1pUeWCS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 30, 2023

Auteur de six buts et de cinq passes décisives, toutes compétitions confondues, la saison dernière avec les Mauves, l’international panaméen, passé par les New York Red Bulls, comptent 65 sélections. Selon La Provence, le transfert avoisinerait les 2,5 millions d’euros.

Amir sera-t-il le tube de l’année ?