Cristiano Ronaldo a ouvert sa chaîne YouTube

Cristiano Ronaldo sur YouTube, c’est fait ! L’international portugais a officiellement lancé sa chaîne « UR Cristiano » ce mercredi. En quelques heures, le compteur d’abonnés a explosé, atteignant à 19 heures plus de 4 millions. Pour ce qui est du contenu, c’est simple : des moments de vie assez gênants avec sa compagne Georgina Rodriguez et leurs enfants. Bon, il y a quand même du foot, puisque l’attaquant d’Al-Nassr a notamment claqué quelques coups francs avec son fils, et noté ses plus beaux buts à l’Euro.

The wait is over 👀🎬 My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 21, 2024