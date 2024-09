Nuno Mendes victime de racisme sur les réseaux sociaux

Il va falloir évoluer, un jour.

Titulaire samedi soir au Parc des Princes pour la belle victoire du Paris Saint-Germain contre Brest (3-1), Nuno Mendes a découvert un peu plus tard, sur son téléphone, qu’il avait reçu des messages racistes sur son compte Instagram. Ni une ni deux, l’international portugais a partagé ces débilités en story, histoire que tout le monde soit témoin de ces faits. Ce dimanche, son club a communiqué sur les réseaux sociaux, prenant évidemment la défense du joueur. « Le Paris Saint-Germain ne tolère aucune forme de racisme, d’antisémitisme ou toute autre forme de discrimination. Les insultes raciales dirigées contre Nuno Mendes sont totalement inacceptables. Nous soutenons fermement Nuno et toutes les personnes concernées, et nous travaillons avec les autorités et les associations compétentes pour que les responsables répondent de leurs actes. Au Paris Saint-Germain, nous nous engageons à favoriser un environnement d’inclusion, de respect et d’unité à la fois sur et en dehors du terrain. Le racisme n’a pas sa place dans le football et nous continuerons à défendre les valeurs de tolérance et de respect qui définissent notre club », a fait savoir le club de la capitale dans un communiqué.

Des sanctions, vite.

