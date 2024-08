Mikel Merino signe à Arsenal

La filière espagnole à Arsenal fonctionne toujours.

Fort de l’Euro 2024 remporté avec l’Espagne cet été, Mikel Merino quitte la Real Sociedad pour rejoindre le double vice-champion d’Angleterre en titre, Arsenal. À 28 ans, le milieu de terrain s’est engagé « pour un contrat à long terme » dont le montant est estimé à 32 millions d’euros.

Ready to achieve big things – together ❤️

Welcome to The Arsenal, Mikel Merino 🇪🇸 pic.twitter.com/WhbHXMaV1p

— Arsenal (@Arsenal) August 27, 2024