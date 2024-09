Des SMS prouvent l’implication de Gérald Darmanin dans le transfert de Neymar au PSG

Le (gros) coup de main du gouvernement.

Ce dimanche, la justice s’est procuré des SMS qui confirment le rôle joué par Gérald Darmanin pour faciliter le transfert de Neymar vers le PSG, selon Mediapart. Les informations révèlent qu’en juillet 2017, au moment de conclure l’arrivée du Brésilien, le club de la capitale ne souhaite pas payer de taxes ou d’impôts supplémentaires, en plus du montant vertigineux du transfert (222 millions d’euros).

Afin de s’assurer d’échapper aux cotisations, Nasser al-Khelaïfi et son entourage prennent contact avec Hugues Renson. Ce dernier, vice-président de l’Assemblée nationale entre 2017 et 2022, sert d’intermédiaire entre le club et le ministre de l’Intérieur démissionnaire. En janvier, le domicile de Renson est perquisitionné, et des SMS provenant de son téléphone sont assez explicites. « Ça avance », lui écrit notamment Gérald Darmanin concernant l’évolution du transfert.

Jérôme Fournel, ex-président des finances publiques – par ailleurs nommé directeur du cabinet du nouveau Premier ministre Michel Barnier ce jeudi –, est aussi impliqué dans l’affaire. Les derniers messages saisis par la justice maintiennent la thèse. « Jean-Claude Blanc (directeur général du PSG) sera reçu ce soir par mon dircab (directeur de cabinet) », envoie M. Darmanin à Fournel.

On préférait encore les blagues de Gérald Dahan.

