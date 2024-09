Pronostic Lens Lyon : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Envie de parier sans trop de pression sur l’affiche de Ligue 1 ce dimanche soir ? PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire ! Et nous on vous donne nos pronostics Lens Lyon

100€ offerts en CASH pour parier sur nos pronostics Lens Lyon !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Lens Lyon

► Le pari « Victoire Lens » est coté à 1,78 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 178€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire Lens ou match nul et Plus de 2,5 buts » est coté à 1,95 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Wesley Saïd buteur » est coté à 2,45 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

Lens débarrassé de la Coupe d’Europe

Le RC Lens a vécu de belles heures sous la houlette de Franck Haise avec la remontée en Ligue 1, une place de second et une qualification en Ligue des Champions. Cet été, la belle histoire entre les Sang et Or et le technicien français a pris fin et les dirigeants artésiens ont misé sur le prometteur Will Still. Le coach belge semble avoir rapidement pris la mesure du challenge puisqu’il voit son équipe réaliser une bonne entame en Ligue 1. En effet, le Racing a tout d’abord dominé Angers (0-1) et Brest (2-0) avant d’arracher un nul à Monaco au bout du temps additionnel (1-1) sur un penalty de Frankowski. La seule ombre au tableau vient de la scène européenne avec une élimination en barrage de la Conference League face au Panathinaikos, alors que le club lensois avait été de loin le meilleur sur les 2 manches. Vainqueur à Bollaert, Lens s’est incliné en Grèce.

Lyon encaisse trop de buts

L’Olympique Lyonnais sort d’un exercice éprouvant en raison d’un début de saison très poussif. La leçon n’a peut-être pas été retenue puisque les hommes de Pierre Sage ont redémarré avec deux revers d’entrée contre Rennes (3-0) et Monaco (2-0). Finalement, les partenaires de Lacazette ont su s’arracher lors de la dernière journée en renversant Strasbourg au terme d’une rencontre folle (4-3). Mené 3-1, l’OL s’est repris grâce à un doublé d’Orban en fin de rencontre. Ce dimanche, Lyon espère enchaîner mais se déplace sur un terrain où il ne s’est pas imposé depuis la remontée de Lens en L1.

Danso toujours forfait à Lens

Annoncé à la Roma, Danso est finalement rester à Lens après des problèmes physiques décelés lors de sa visite médicale. Absent des deux derniers matchs des Nordistes, il ratera encore cette affiche.

Les compositions probables pour ce Lens – Lyon :

Lens : Samba – Gradit, Khusanov, Medina – Frankovski, Diouf, Thomasson, Machado – Pereira da Costa – Sotoca, Saïd.

Lyon : Perri – Mata, Caleta-Car, Niakhate – Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tolisso, Abner – Mikautadze, Lacazette.

A Bollaert, Lens reste solide face à Lyon

Vainqueur de ses 2 premiers matchs de la saison à Bollaert, Lens pourrait faire la passe de trois face à des Lyonnais qui semblent en difficulté en ce début de saison, comme l’an dernier. Finalement, est-ce que cette sortie de piste en barrage de C4 n’est pas une bonne nouvelle ? Les Nordistes vont en tout cas pouvoir se concentrer uniquement sur la Ligue 1, voire la Coupe de France quand elle débutera. Auteur de 2 buts sur les 4 matchs qu’il a débutés, Wesley Saïd est le Lensois le plus dangereux devant. Poussé par son incroyable public, le Racing devrait confirmer ses bonnes dispositions en venant à bout d’un Lyon qui semble encore en rodage.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lens Lyon encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Rapport de la DNCG : les clubs français divisent leur déficit global par deux