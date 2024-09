Lens et Lyon se quittent bons amis

RC Lens 0-0 Olympique lyonnais

Avec ce match nul et vierge obtenu sur la pelouse de Bollaert, l’OL peut au moins se dire qu’il a stoppé l’hémorragie alors qu’il avait déjà encaissé huit pions en trois journées de championnat. Si Gift Orban a signé un doublé de buts refusés et que les Lyonnais se sont procuré les meilleures opportunités en première période, la troupe de Pierre Sage n’a pas su mettre en échec Brice Samba. Malgré la maîtrise de l’essentiel de la partie, les Lensois n’ont eux non plus pratiquement pas inquiété le gardien rhodanien et ont dû essentiellement se contenter de rôder aux abords de la surface. Le RCL reste invaincu en Ligue 1 cette saison, mais vient de caler deux fois d’affilée après le nul concédé à Monaco avant la trêve (1-1).

Une bonne sieste après le repos

Devant leur public, les Artésiens avaient à cœur d’accaparer le ballon, histoire de faire tourner en bourrique les Lyonnais. Mais la seule chose que Lens a fait tourner dans le premier acte, c’est le ballon. Face à une défense regroupée et bien compacte, les hommes de Will Still n’ont su mettre en difficulté Lucas Perri qu’à quelques minutes de la pause sur une puissante frappe lointaine du pied gauche de Deiver Machado (42e). Malgré un déficit de vitesse en transition, les Gones ont de leur côté su trouver des espaces dans la surface locale. À l’image de la demi-volée d’Abner (27e), mais surtout de la frappe surpuissante d’Alexandre Lacazette (32e) toutes les deux repoussées par Brice Samba, finalement le meilleur des siens durant les 45 premières minutes.

Après le repos, le « bon 0-0 » s’est transformé en « chiant 0-0 », puisque les deux gardiens ont probablement eu le temps d’attraper un petit peu froid. La situation chaude négociée par Moussa Niakhaté dans sa surface dès la reprise n’aura donc été qu’un mirage, le temps fort suivant n’arrivant qu’à la 65e minute avec l’entrée en jeu de Jordan Veretout pour ses premières minutes lyonnaises. Ce n’est qu’à dix minutes du terme que les Sang et Or ont osé frapper, mais les velléités de Rémy Labeau Lascary (80e) ou de Facundo Medina (82e) n’ont même pas pris la direction du cadre. Lens se replace au pied du podium, alors que l’OL passe 13e.

RC Lens (3-4-1-2) : Samba – Gradit, Khusanov, Medina – Frankowski, Thomasson (Zaroury, 84e), Diouf (El Aynaoui, 84e), Machado – Pereira da Costa (Ojediran, 58e) – Sotoca (Satriano, 88e), Saïd (Labeau Lascary, 70e). Entraîneur : Will Still.

Olympique lyonnais (3-5-2) : Perri – Mata, Ćaleta-Car, Niakhaté – Maitland-Niles, Caqueret, Matić (Tessmann, 88e), Tolisso (Veretout, 65e), Abner (Fofana, 80e) – Orban (Mikautadze, 65e), Lacazette. Entraîneur : Pierre Sage.

