Pronostic OM Nice : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

L’OM et De Zerbi ont presque tout bon

Après une saison décevante, l’Olympique de Marseille semble avoir totalement changé de visage lors de l’intersaison avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. Amoureux du beau jeu, l’ex de Brighton et Sassuolo a voulu construire un effectif avec des éléments rentrant dans son schéma de jeu, et pour l’instant cela fonctionne. Pour ses débuts, Marseille a marqué les esprits en s’imposant brillamment à Brest (1-5) avec un Greenwood décisif. Ensuite, la première au Vélodrome n’a pas offert le résultat escompté puisque les Olympiens ont été tenus en échec par Reims (2-2). Toutefois, l’OM a de nouveau été victorieux lors du large succès à Toulouse (1-3) avant la trêve internationale.

Nice a démarré doucement

Comme l’OM, Nice a changé d’entraîneur durant le mercato estival. Franck Haise a connu une entame poussive puisque ses protégés se sont inclinés à Auxerre (2-1), chez un promu, en toute fin de match, avant d’être tenus en échec à domicile contre Toulouse (1-1) sur une pelouse difficilement praticable. Finalement, le réveil est intervenu avant la coupure internationale avec un large succès à Angers (1-4). Une victoire qui reste tout de même à relativiser puisque le SCO, autre promu, a perdu ses 3 premiers matchs, et n’avait pas encore marqué avant d’affronter Nice. De plus, les Aiglons se sont fait peur puisqu’ils se sont fait rejoindre à 2-1 après l’expulsion de Bombito qui avait causé le penalty transformé par Bamba de Dieng.

Toujours beaucoup d’absents pour le Gym

Si l’OM devrait toujours être privé de son capitaine Balerdi, Koné est de retour et pourrait disputer son premier match avec les Marseillais. En face en revanche, Nice est privée de Moffi pour plusieurs mois, mais aussi de Laborde ou Sanson en ce moment. De plus, Bombito sera logiquement suspendu. Buteur face à Angers, Boudaoui est forfait aussi. La bonne nouvelle est venue de Boga qui a effectué son retour en terres angevines.

Les compositions probables pour ce OM – Nice :

OM : Rulli – Murillo, Cornelius, Brassier, Merlin – Kondogbia, Højbjerg – Greenwood, Harit, Luis Henrique – Wahi.

Nice : Bulka – Youssouf, Abdelmonem, Dante – Clauss, Rosario, Ndombele, Bard – Cho, Guessand, Boga.

L’OM se venge de Nice ?

Bien rentré dans sa saison, l’OM doit désormais confirmer à domicile face à une formation niçoise qui a perdu de sa solidité depuis le départ de Farioli. On devrait donc assister à un nouveau match à buts, d’autant que le public marseillais s’est trouvé une nouvelle coqueluche avec Greenwood. L’ancien joueur de Manchester United a marqué 5 buts sur les 3 premières journées. Porté par sa réussite actuelle, Marseille devrait dominer ce choc azuréen qu’il n’avait pas su remporter la saison passée (nul au Vél et défaite à l’Allianzà face à Nice qui n’est pas très rassurant depuis le début de saison.

