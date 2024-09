Naples cartonne Cagliari

Cagliari 0-4 Naples

Buts : Di Lorenzo (18e), Kvaratskhelia (66e), Lukaku (70e) et Buongiorno (90e+3) pour le Napoli

Attention, la bande d’Antonio Conte est en forme.

Il pouvait y avoir quelques craintes après l’épisode Osimhen du côté de Naples, il semblerait au contraire que le ciel soit plus bleu que jamais. Ce dimanche, les Napolitains ont enchaîné un troisième succès de rang et pris par la même occasion la tête de la Serie A, en attendant le match de l’Inter un peu plus tard. Le capitaine Giovanni Di Lorenzo a montré la voie à ses coéquipiers en première période, un poil chanceux sur une frappe déviée de l’extérieur de la surface (0-1, 18e). Le passeur décisif se nommait alors Romelu Lukaku, mais le Belge ne s’est pas arrêté là.

Lukaku-Kvara, ça fait des étincelles

En seconde mi-temps, l’avant-centre s’est offert une deuxième passe décisive en lançant Khvicha Kvaratskhelia dans la profondeur, avant de voir le Géorgien finir tranquillement (0-2, 66e). On prend les mêmes et on inverse : Kvara passeur et Lukaku buteur, cette fois, d’un tir croisé du gauche après une mauvaise relance du portier adverse (0-3, 70e). Le festival s’est conclu dans le temps additionnel avec une ultime réalisation signée Alessandro Buongiorno, d’une tête sur corner (0-4, 90e+3).

Dur, dur, pour Cagliari, avant-dernier avec deux petits points seulement.