Le Napoli galère mais s’impose face à Cagliari

SSC Napoli 2-1 Cagliari Calcio

Buts : Osimhen (69e) et Kvaratskhelia (75e) pour les Partenopei // Pavoletti (72e) pour les Rossoblù

Per Antonio !

Après un coup d’envoi retardé de 30 minutes en raison de vents violents menaçant la sécurité des spectateurs, le Napoli s’est imposé (2-1) face à Cagliari. Malgré une très nette domination, les Partenopei se sont faits peur. Mais ils retrouvent la victoire en championnat, après deux revers de suite. Un succès qui leur permet de prendre provisoirement la quatrième place, Cagliari étant de son côté seizième avec un seul point d’avance sur la zone rouge.

Si le champion d’Italie domine d’emblée, la première occasion du match est en faveur de Cagliari : Augello tente sa chance à l’entrée de la surface avec une reprise sèche, son ballon étant légèrement dévié par Di Lorenzo (22e). Après quelques minutes de turbulence, le Napoli remet le pied sur le cuir. Rrahmani – sur une galette déposée par Politano – saute ainsi plus haut que tout le monde, mais sa tête ne trouve pas mieux que le poteau (30e). Les hommes de Mazzarri multiplient donc les offensives, sans réussir à concrétiser. Sauf qu’à force de pousser, la bande d’Osimhen trouve finalement la faille. C’est d’ailleurs l’attaquant nigérian qui s’illustre de la tête, en concluant un centre de Mário Rui (1-0, 69e).

Dans la foulée, le Napoli se fait surprendre : entré en jeu quelques minutes auparavant, le virevoltant Luvumbo se joue de Rrahmani et sert Pavoletti – déjà héroïque en début de semaine – qui prend le dessus sur Juan Jesus pour égaliser (1-1, 72e). Le match s’emballe alors, les Partenopei s’énervent et reprennent l’avantage seulement trois minutes plus tard : Osimhen se permet de jongler dans la surface, puis sert un Kvaratskhelia seul au second poteau qui crucifie sans scrupule les Rossoblù (2-1, 75e). Cette fois-ci, les hommes de Claudio Ranieri ne s’en remettront pas…

En dépit d’une dernière grosse occasion, avec une tête de Dossena passée juste au-dessus (89e).

SSC Napoli (4-3-3) : Meret – Natan (Mário Rui, 59e), Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo – Cajuste (Raspadori, 59e), Lobotka, Anguissa – Kvaratskhelia (Lindstrøm, 90e), Osimhen (Gaetano, 82e), Politano (Zanoli, 90e). Entraîneur : Walter Mazzarri.

Cagliari Calcio (4-3-1-2) : Scuffet – Augello, Dossena, Goldaniga (Lapadula, 79e), Nández (Zappa, 68e) – Jankto (Deiola, 46e), Prati, Makoumbou – Oristanio (Luvumbo, 68e) – Petagna (Obert, 46e), Pavoletti. Entraîneur : Claudio Ranieri.