Antonio Juliano, légende napolitaine, est décédée

Le club et la ville de Naples perdent Antonio Juliano.

Du berceau à la tombe, Antonio Juliano était napolitain. Totonno est né à Naples le 26 décembre 1942 et y est mort aujourd’hui. Avant qu’il ferme les paupières, Antonio Juliano a joué dans les équipes jeunes azzurri, puis dans l’équipe professionnelle de 1962 à 1978. Il a même porté le brassard du SSC Napoli avant de devenir le dirigeant qui fera venir Diego Maradona dans la cité parthénopéenne. Sur son compte X, le club napolitain décrit ce jour de décembre comme « l’un des pires jours de l’histoire de Naples et de ses supporters ».

È una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi. Si è spento Antonio Juliano, che per due decenni è stato “il Napoli”. Per coloro che non lo abbiano conosciuto vale la pena farsi raccontare chi sia stato e cosa abbia rappresentato per la nostra città.… pic.twitter.com/BgKD5TcYp2

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 13, 2023