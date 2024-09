Pronostic Cagliari Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Empoli sur sa lancée à Cagliari

La 5e journée de Serie A ouvre avec une affiche concernant le maintien entre Cagliari et Empoli. De retour dans l’élite l’an passé, la formation sarde a obtenu son maintien lors des dernières journées, devançant Frosinone d’un seul point. Grand artisan de la remontée en Serie A, mais aussi du maintien obtenu, Claudio Ranieri a laissé sa place à Nicola pour ce nouvel exercice. Comme on pouvait s’y attendre, Cagliari connaît une entame compliquée puisque le club sarde n’a toujours pas remporté le moindre match avec des nuls face à la Roma et Côme pour des revers contre Lecce et le Napoli. Ce vendredi, la bande de Lapadula disputera déjà son 4e match à domicile. Dans le dur, Cagliari se trouve en avant-dernière position du classement.

En face, Empoli avait également souffert l’an passé, assurant sa place dans l’élite lors de la dernière journée, à la faveur d’un succès sur la Roma. Ce maintien arraché semble avoir boosté les joueurs toscans dans cette entame d’exercice. En effet, Empoli est toujours invaincu après 4 journées avec 1 victoire contre la Roma (1-2) obtenue au stade olympique et 3 nuls face à Monza, Bologne et surtout contre la Juventus. En pleine confiance, les hommes de D’Aversa se déplacent avec ambition en Sardaigne. En grande forme, Empoli semble en mesure de pouvoir accrocher au moins un nul face à Cagliari. Un nouveau partage est fort possible.

