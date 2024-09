Oughourlian : « 40 euros par mois pour DAZN ? C’était trop cher »

Pas la même musique que Laurent Nicollin.

À quelques minutes de voir son équipe recevoir l’Olympique lyonnais ce dimanche, le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, était l’invité de l’émission Bartoli Time sur RMC. L’occasion d’entendre le dirigeant sur les sujets chauds, à commencer par son avis sur le choix du diffuseur DAZN. « Ils ont eu deux semaines pour être le diffuseur de la Ligue 1. Ils ont fait une prouesse technique. Ils sont devenus plus raisonnables sur le prix, ça ne peut être qu’une bonne nouvelle pour nos supporters. Je rappelle que Lens est l’une des régions les plus pauvres de France. 40 euros par mois, c’était trop cher. Ça m’ennuyait pour les supporters. […] On sera exemplaire pour aider DAZN à produire des contenus de très bonne qualité. On leur ouvrira nos portes, jour de match et hors jour de match, de manière qu’ils puissent apporter le plus d’éclairage possible à ce qu’il se passe dans le club », a affirmé Oughourlian.

Pas le meilleur ami de Vincent Labrune

Deuxième sujet d’actualité : la réélection de Vincent Labrune à la tête de la LFP. « J’ai été déçu par un certain nombre de décisions qui ont été prises. Vincent Labrune a été réélu, je l’ai félicité. Ce n’était pas mon choix. Il est notre président, je le soutiens à 100% et il sait qu’il peut compter sur le Racing Club de Lens. C’est la même chose pour DAZN, où j’avais émis quelques interrogations sur le choix, la pertinence, le prix », a estimé celui qui s’est retiré du conseil d’administration de la Ligue, pointant du doigt la « manière dont la gouvernance fonctionne » au sein de la LFP.

On en connaît un qui aurait certainement voté pour Cyril Linette.

