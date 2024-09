Totó Schillaci hospitalisé dans un état grave

Le meilleur buteur du mondial italien en 1990 avec six réalisations, Salvatore « Totó » Schillaci, est actuellement hospitalisé dans un état grave. À 59 ans, l’ancien de la Nazionale souffre d’un cancer du côlon et il est actuellement admis dans le département de pneumologie de l’hôpital civique de Palerme. Ces derniers jours, son état s’est aggravé, bien que ses proches ont tenu à rassurer sur leurs réseaux sociaux. « Notre cher Totó est stable et est surveillé par une équipe de médecins en permanence jour et nuit », ont écrit les proches de l’ancien attaquant de la Juventus. Une façon aussi de faire taire quelques médias italiens qui ont assuré que l’attaquant était décédé.

Forza Totò 🤍🖤🤍🖤 — antonio facinoroso bianconero 🖤🖤🤍🤍 (@pakonsat) September 8, 2024

Le Sicilien avait déjà subi deux interventions pour son cancer. En mars dernier, il avait même communiqué pour dire qu’il se sentait mieux et qu’il souhaitait « continuer à vivre ». Mais son état s’est subitement dégradé ces dernières heures…

Tiens bon champion.

Italian football legend Toto Schillaci has reportedly been hospitalised in serious condition. Stay strong Toto 💪 We’re all with you pic.twitter.com/TBMuIqkLhF — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) September 8, 2024

