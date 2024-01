En pleine interview d’après-match, Sergio Ramos s’embrouille avec un supporter

Sergio Ramos avait manqué à la Liga.

Défait pour la cinquième fois en six rencontres toutes compétitions confondues, ce jeudi à domicile contre l’Athletic Club Bilbao (0-2), le FC Séville est 16e de Liga et la tension se fait ressentir. Désigné pour aller s’expliquer au micro de DAZN à l’issue de la rencontre, Ramos s’est embrouillé, en direct et en pleine interview, avec un supporter qui lui criait visiblement dessus depuis la tribune : « Un peu de respect, nous sommes en train de parler, a-t-il lancé. Respectez les gens et le blason (du club), nous sommes en train de parler. Respectez les gens et fermez-la ! »

"¡TEN UN POCO DE RESPETO! ¡RESPETA A LA GENTE!” ¡Qué enfado de Sergio Ramos!#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/n0T2aRNBEa — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2024

Il est vrai que les interviews de bord de pelouse peuvent parfois accoucher de moments de grâce. Demandez à Corentin Tolisso et Geoffrey Jourdren.

<iframe loading="lazy" title=""Pourquoi tu t'affiches frère?" Jourdren s'en prend à Tolisso en pleine interview" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Zr3fyWcbaz0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

