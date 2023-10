Quand la Fédération espagnole virait 400 000 euros à des escrocs

La boulette.

Les faits sont rapportés par EFE, et ils sont à la fois cocasses et inquiétants. Andreu Camps racontait ce mardi au cours d’un procès qu’en 2021, lorsqu’il était secrétaire général de la Fédération espagnole de football (RFEF), il avait autorisé un paiement de 460 242 euros à l’Athletic Club Bilbao. En tout cas, c’est ce qu’il croyait à l’époque, puisque cet argent a en réalité été viré à un groupe d’escrocs : ces derniers avaient réussi à récupérer la facture d’une somme que la RFEF devait à l’Athletic, et avaient falsifié l’adresse électronique de Jon Berasategui, directeur général des Leones. La Fédération avait une dette envers le club à la suite de l’Euro 2020, reporté à 2021 à cause de la pandémie du Covid-19 ; Bilbao devait accueillir des matchs à San Mamés durant la compétition, mais a finalement été remplacé par Séville, d’où ce remboursement.

Si l’argent a bien été viré à ces imposteurs, Berasategui et les dirigeants de la RFEF se sont vite rendu compte de la supercherie et ont porté plainte pour fraude et usurpation d’identité. Le pactole a été immédiatement restitué par la banque (N26, en l’occurrence). Le bureau du procureur ainsi que le procureur de la Fédération ont requis trois ans de prison contre « R.A.A.Y. » (la femme qui avait reçu l’argent de la RFEF sur son compte bancaire et l’avait transféré sur un compte en Lituanie) pour complicité dans un délit de tentative de fraude électronique. Elle, de son côté, a nié les faits. Ses complices n’ont pas été retrouvés.

Ne pas savoir à qui on envoie 400 000 balles, c’est con.

