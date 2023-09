Séville se rassure en écrasant Almería

Séville 5-1 Almería

Buts : En-Nesyri (7e), Lukebakio (8e), Suso (38e), Lamela (51e) et Salas (90e+2) pour les Blanquirrojos // Suarez (71e S.P.) pour l’UDA

Dans un duel de mal classés, Séville n’a fait qu’une bouchée d’Almería ce mardi soir (5-1). Les hommes de José Luis Mendilibar n’ont pas mis longtemps avant de se mettre à l’abri. Suite à une tête de Loïc Badé, qui a fracassé la barre transversale adverse, Youssef En-Nesyri a sauté plus haut que tout le monde pour catapulter le cuir dans les filets (1-0, 7e). Dans la foulée, Dodi Lukebakio a réalisé un petit numéro en éliminant trois défenseurs adverses avant de loger un missile dans la lucarne du pauvre Luis Maximiano, impuissant (2-0, 8e). Peu avant la fin du premier acte, Suso, esseulé aux abords de la surface adverse, a eu tout le temps d’ajuster sa frappe pour alourdir le score et enfoncer encore un peu plus la lanterne rouge du championnat (3-0, 38e). Facile.

[🎞️VIDEO – ⚽️BUT] 🇪🇸 💫 Slalom de fou ➕ mine à bout portant 🤩 Dodi Lukebakio marque un but dingue et double la mise pour Séville après seulement 8 minutes de jeu !!!!https://t.co/UrZ9T28QtL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 26, 2023

Le cauchemar d’Almería ne s’est pas arrêté là. Incapables de se montrer dangereux, les hommes de Vicente Moreno vont encaisser un nouveau but au retour des vestiaires : sur un centre dangereux d’Adria Pedrosa, Erik Lamela aggrave le score grâce à un tir contré (4-0, 51e). Le coup de grâce pour une équipe qui n’a toujours pas tenté la moindre frappe à l’heure de jeu. Il faudra un penalty, accordé suite à une faute de Jesús Navas, pour que Luis Suarez permette à Alméria de sauver l’honneur (4-1, 71e). Un pion qui ne changera rien. En fin de rencontre, l’entrant Kike Salas participe à la fête en claquant un missile dans la lucarne gauche de Maximiano (5-1, 90e+2). Rideau. Grâce à ce succès, les Blanquirrojos remontent à la 11e place du championnat tandis que leur adversaire du soir s’enlise au fond du classement avec deux points pris en sept rencontres. Avant d’affronter le PSV Eindhoven en Ligue des champions mardi, Séville défiera Barcelone ce vendredi.

Le début d’une renaissance ?

