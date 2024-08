Sur le fil, Villarreal arrache les trois points sur la pelouse de Séville

Séville 1-2 Villarreal

Buts : Lukebakio (45e+6) pour les Andalous // Danjuma (2e) et Perez (90e+5) pour le Sous-Marin jaune

Une histoire de profondeur et de hors-jeu…

Après un an et demi en Angleterre, entre Tottenham et Everton, Arnaut Danjuma n’a pas mis longtemps a retrouvé ses marques dans le championnat espagnol. Parfaitement lancé dans la profondeur, d’une merveille de passe, par le récent champion olympique Álex Baena, le Néerlandais a inscrit son deuxième but en deux matchs pour lancer les siens dès la deuxième minute de jeu. Si Juanlu Sanchez a cru égaliser six petites minutes plus tard pour Séville, son but a finalement été refusé pour hors-jeu. Pas en réussite avec la Belgique cet été, Dodi Lukebakio s’est reconcilié avec le ballon rond en égalisant juste avant la pause, sur un service de Lucas Ocampos. Lui aussi lancé dans le dos de la défense, il a parfaitement ajusté Diego Conde, d’une superbe reprise de volée.

Le dernier but pensait-on alors, d’une rencontre qui aurait pu tourner en faveur des visiteurs en seconde période, alors que Santi Comesana s’est à son tour vu refuser une réalisation, là encore, sur hors-jeu. Un but qui serait quelque peu intervenu contre le cours du jeu, puisque les visiteurs n’avaient tiré qu’une fois en seconde période. Mais comme la logique et la justice ne sont pas de bons indicateurs pour déterminer l’issue d’une rencontre, c’est une autre recrue estivale, Ayoze Pérez qui s’est chargé d’exécuter la sentence, en reprenant une ballon dans la surface au cœur du temps additionnel. Le coup de grâce pour les Sévillans, qui concèdent donc déjà une première défaite à domicile cette saison, sur… le deuxième tir des visiteurs lors du deuxième acte.

Les anciens de Premier League ont décidément régalé Villarreal ce soir.

