Pronostic FC Séville Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un FC Séville – Villarreal animé ?

La 2e journée de Liga débute vendredi avec une affiche entre deux formations qui luttent habituellement pour la Coupe d’Europe, à savoir le FC Séville et Villarreal. De plus, ces deux équipes espagnoles ont récemment remporté l’Europa League. Spécialiste de cette C3, la formation andalouse sort d’un exercice nettement plus compliqué puisque les Sévillans ont seulement fini en 14e position. A l’intersaison, les dirigeants du club ont décidé de miser sur l e coachGarcia Pimenta pour relancer le club. Pour leur premier déplacement, les Andalous ont été tenus en échec par Las Palmas dans un match animé (2-2). Les Sévillans avaient à 2 reprises pris le score en leur faveur mais n’ont pas su conserver leur avance. Cet été, la formation sévillane s’est renforcée en attirant notamment Lokonga ou le milieu de l’Atletico Saul Niguez, alors que le départ d’En-Nesyri n’a pas empêché les Sévillans de marquer.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Villarreal a fini aux portes de la Coupe d’Europe, à la 8e place. A l’instar du FC Séville, le sous-marin jaune a changé d’entraineur puisque Ruben Uria est le nouveau coach de cette équipe. Pour sa première sur le banc, le nouvel arrivé a vu ses hommes réaliser une très bonne prestation face à l’Atlético (2-2). Dans un match là aussi très ouvert, Villarreal a montré de bonnes dispositions avec notamment un très bon Danjuma, qui semble avoir digéré son passage décevant en Angleterre. A ses côtés, on retrouve également les Nicolas Pépé, Baena, Gueye, Pino ou Parejo. Dans ce duel entre équipes qui ont démarré par un nul à buts, on mise sur un scénario similaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,58 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 158€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,55 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 355€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics FC Séville – Villarreal

Vous avez envie de parier sur nos pronostics FC Séville – Villareal sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics FC Séville – Villareal avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic FC Séville Villarreal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Séville cale à Elche, Villarreal solide face à Cadix