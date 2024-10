Jürgen Klopp assume son choix de rejoindre la galaxie Red Bull

AT le Mercredi 30 Octobre à 13:20 Article modifié le Mercredi 30 Octobre à 13:09

Parole à la défense.

À partir du 1er janvier 2025, Jürgen Klopp deviendra directeur mondial du football au sein du groupe Red Bull. Un choix qui avait provoqué une vague de critiques chez ses fans et dans la presse allemande. Trois semaines plus tard, le principal intéressé s’est justifié dans le podcast animé par les frères Kroos. « Il a toujours été clair que je n’allais pas ne rien faire, affirme l’ancien manager des Reds. Et c’est là que l’histoire de Red Bull est arrivée. Pour moi, c’est extraordinaire, je dois le dire honnêtement. »

« J’aime tous mes anciens clubs »

Considéré comme une légende à Mayence et Dortmund, l’homme de 57 ans – qui avoue n’avoir « jamais suivi l’histoire » du géant autrichien – tente d’éteindre la polémique à sa manière. « Je ne voulais marcher sur les pieds de personne, certainement pas. Et personnellement, j’aime tous mes anciens clubs, a lâché le vainqueur de la Ligue des champions 2019 avec Liverpool. Je ne sais pas exactement ce que j’aurais pu faire pour que tout le monde soit content. »

Certainement pas un homme perturbé.

