La compagne de Federico Valverde charge Carlo Ancelotti sur les réseaux sociaux

Les reproches des WAGs sur X, le mal du siècle…

Titularisé sur l’aile droite de l’attaque madrilène ce mardi face à l’AC Milan (1-3) pour la quatrième journée de Ligue des champions, Federico Valverde a été remplacé dès la mi-temps par son entraîneur Carlo Ancelotti, désireux d’injecter du sang neuf plus tôt que prévu. Cette décision a provoqué la colère de Mina Bonino, compagne de l’Uruguayen et présentatrice à la télévision argentine, qui a exprimé son courroux sur X : « Il vaut mieux que je me taise parce qu’ils m’emmèneraient en prison. »

💥 Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, estalla en redes tras el cambio de Ancelotti 💬 "Donde mejor juega Fede es de pivote… Jajaja cuando van a entender de una p*** vez que Fede no es extremo?" 🤔 ¿Tú qué piensas? pic.twitter.com/SVkCFUx0l7 — Diario AS (@diarioas) November 5, 2024

Pas décontenancée par un supporter du Real qui lui indiquait que l’entrée du Français Camavinga était avant tout un choix tactique, Bonino a semblé enfoncer l’entraîneur italien : « De quoi tu me parles ? Quand est-ce qu’ils vont comprendre une putain de fois pour toutes que Fede n’est pas un ailier ? »

Alors que la présentatrice a démenti plus tard dans la soirée être à l’origine de ces tweets, ses critiques étaient déjà parvenues aux oreilles de Don Carlo après le match : « Ce que pensent les gens sur les réseaux sociaux… pour moi c’est très compliqué. Je l’ai remplacé parce que pour moi, il n’était pas à 100%, il avait des problèmes de dos, il semblait avoir récupéré car il s’était bien entraîné (avant le match), mais il semblait qu’il n’était pas à son meilleur niveau physique, c’est pour cela que je l’ai changé. »

Qu’est-ce qu’on aimerait assister à un débat tactique en direct entre Ancelotti et la copine de Valverde…

