Javier Pastore est admiratif de Bradley Barcola

El Flacola.

Dans une interview accordée au Parisien ce mercredi, l’ancien chouchou du Parc des Princes Javier Pastore préface le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid, ce mercredi soir à 21h pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions. Un match très important pour le PSG, qui comptera sur sa pépite Bradley Barcola (22 ans) pour forcer le verrou madrilène et continuer de surprendre.

« Barcola peut arriver au niveau de Mbappé » : les confidences de Javier Pastore avant PSG-Atlético de Madrid ➡️ https://t.co/zq1wtatvEv pic.twitter.com/XuKhpAUazs — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) November 6, 2024

« Il me surprend beaucoup, il a un niveau exceptionnel », commente l’international argentin, ravi de voir Barcola prendre en mains, comme Ousmane Dembélé, une équipe dont on sent l’identité et la force du bloc contrairement aux années passées. Selon l’homme aux 269 matchs sous le maillot du club de la capitale, « Bradley Barcola pourrait même arriver au niveau de Mbappé dans les années à venir », ajoutant que le PSG pourrait être amené à réaliser de grandes choses très prochainement, même si cela peut prendre du temps.

Si le Mbappé 2024 pouvait arriver un jour au niveau du Mbappé 2018, ce serait cool aussi.

