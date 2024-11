Chelsea arrache le nul contre Manchester United

Dans un match qui a mis longtemps à démarrer, Manchester United et Chelsea se sont quittés sur un nul qui ne fait pas les affaires de grand monde à Old Trafford (1-1). Non, Ruud van Nistelrooy n’est pas un magicien.

Manchester United 1-1 Chelsea

Buts : Bruno Fernandes (70e SP) pour les Red Devils // Caicedo (74e) pour les Blues.

Durant sa carrière de joueur, Ruud van Nistelrooy a vécu de nombreux affrontements entre Manchester United et Chelsea. Dernier en date en avril 2006 avec une déculottée subie par ses Red Devils à Stamford Bridge (3-0). À cette époque, les deux clubs sont deux mastodontes du championnat et leurs duels sont des rendez-vous à ne pas manquer en Premier League. Dix-huit ans plus tard, « le football, il a changé » et ce classique n’en est plus vraiment un, les deux équipes ayant reculé dans la hiérarchie nationale. Et cela s’est vu ce dimanche à Old Trafford avec un interminable round d’observation pour la première en Premier League du coach intérimaire Van Nistelrooy qui aura tout de même eu le mérite de ne pas perdre (1-1).

Zzzzzzzzz

C’est peu dire que la première période n’a pas enthousiasmé les supporters présents à Old Trafford, même si Manchester s’est montré dangereux par l’intermédiaire de Marcus Rashford notamment. Un rush de 60 mètres balle au pied comme lors de ses belles années d’abord (16e), puis un bon centre après avoir humilié Malo Gusto (22e) avant une reprise de volée à bout portant envoyée sur l’équerre d’un Robert Sánchez stoïque (45e). C’est déjà ça. Surtout qu’en face, les Blues d’Enzo Maresca ont passé leur temps à subir, les ailiers Pedro Neto et Noni Madueke n’étant que très peu inspirés et Cole Palmer bien muselé. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir pu compter, dans l’entrejeu, sur l’énorme activité d’un double pivot Caicedo-Lavia au four et au moulin, mais pas toujours juste au moment d’alimenter ses offensifs.

Le bijou de Caicedo

Pour un peu plus de qualité technique, il fallait attendre le deuxième acte. Pour avoir des buts aussi. À un peu plus de 20 minutes du terme, c’est Robert Sánchez qui, grâce à une faute stupide sur Rasmus Hojlund, enfermé dans la surface de réparation, a offert à Bruno Fernandes un penalty que le Portugais s’est fait un plaisir de transformer (1-0, 70e). Piqués, les Blues sont déjà de retour au score quatre minutes plus tard grâce à une belle reprise de volée de Moises Caïcedo, encore lui (1-1, 74e). De quoi offrir une fin de match à suspense où le ballon part d’un camp à l’autre, mais sans se trouver le chemin des filets. Résultat, un match nul qui ne fait pas les affaires de grand monde, Manchester United étant toujours englué à une vilaine treizième place au classement, tandis que Chelsea est à sept points du leader, Liverpool.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot, De Ligt, Martinez, Mazraoui – Casemiro, Ugarte (Lindelöf, 84e) – Garnacho, B.Fernandes, Rashford (Diallo, 73e) – Hojlund (Zirkzee (84e). Entraîneur : Ruud van Nistelrooy

Chelsea (4-2-3-1) : Sánchez – Gusto (Cucurella, 46e), Fofana, Colwill, James – Caicedo, Lavia (E.Fernandez, 70e) – Madueke (Mudryk, 70e), Palmer, Neto – Jackson. Entraîneur : Enzo Maresca

