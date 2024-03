Mahmoud Dahoud explique son départ de la sélection syrienne

Le joueur de Brighton file à l’anglaise.

Il était la prise de choix de la sélection syrienne en vue des qualifications pour le Mondial, mais il a décidé de claquer la porte après moins de deux semaines. Les Aigles de Qasyoun devront finalement se passer de Mahmoud Dahoud, qui a quitté le camp d’entraînement à quelques heures de la victoire des siens face à la Birmanie (7-0) ce mardi. Le joueur prêté par Brighton avait choisi de jouer pour la Syrie il y a une quinzaine de jours, après deux petites sélections sous le maillot de la Mannschaft.

Mahmoud Dahoud Welcome to Syrian national team. pic.twitter.com/6hGu44bTl3 — Syrian Football Association (@SyrianFa1) March 23, 2024

Ce mercredi, il a tenté d’expliquer son choix, évoquant des conditions pas à la hauteur : « En tant que professionnel expérimenté du football, je pense profondément que chaque joueur devrait être capable de donner le meilleur de lui-même pour honorer son pays, son drapeau et son équipe nationale. Et pour ce faire, chaque joueur doit être placé dans les meilleures conditions possibles, en particulier sur le terrain. Si vous n’avez pas le droit d’être une solution, au moins vous n’avez pas à faire partie du problème. »

La fédération syrienne avait réagi à son départ dans un communiqué : « Ce matin, Mahmoud Dahoud a quitté notre camp de l’équipe nationale à Al-Khobar, en Arabie saoudite, en raison de notre incapacité à répondre aux exigences transmises par son agent. » Ce mercredi, joueur de Stuttgart a tenu à ne pas y répondre : « Compte tenu du plus grand respect que j’ai pour mon pays, mon drapeau et mon peuple, je ne ferai aucun commentaire sur la déclaration de la fédération syrienne et les accusations présumées qui y sont liées le jour du match. »

Pas une bonne idée de vouloir dégraisser le Mahmoud.

L’Iran tremble, mais franchit l’obstacle syrien