La FIFA vient en aide à la Turquie et la Syrie 

La FIFA a annoncé ce vendredi avoir débloqué un million de dollars pour venir en aide aux victimes du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 janvier dernier. Cet argent doit permettre d’améliorer « l’aide humanitaire d’urgence, selon le communiqué. Cette catastrophe a déjà fait 42 000 morts, et laissé de très nombreuses personnes sans abri, alors que la région connaît actuellement des températures très basses. » L’instance s’est ainsi entretenue avec les fédérations turque et syrienne de football, ainsi que différentes ONG, pour garantir une répartition équitable de ce don. L’objectif étant de ravitailler les régions les plus reculées en denrées de première nécessité, et de construire des abris provisoires.

The FIFA Foundation is to provide USD 1 million in aid to victims of the earthquakes in Türkiye and Syria.

All of our thoughts are with those who have been affected ❤️

— FIFA (@FIFAcom) February 17, 2023