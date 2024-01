L’Iran tremble mais franchit l’obstacle syrien

Presque aussi passionnant que la CAN.

S’il n’y a pas autant de surprises qu’en Côte d’Ivoire, la Coupe d’Asie continue de surprendre par son niveau de jeu et son suspense haletant. Ce mercredi, l’Iran a tremblé pour sa place en quarts de finale contre la Syrie d’Héctor Cúper, mais a fini par s’affranchir de son adversaire, accrocheur, aux tirs au but (1-1, 5-3 TAB). Mehdi Taremi avait pourtant ouvert le score sur penalty avant la pause, laissant augurer une démonstration de la Team Melli dans le second acte.

Final match result between Iran and Syria 🇮🇷🆚🇸🇾#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/Rq8VWADySo — AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) January 31, 2024

Pourtant, à force de gâcher ses situations face au portier Ahmad Madania, l’Iran s’est fait rejoindre, toujours depuis le point de penalty. Le buteur, Omar Maher Khribin, récompensant la bonne période syrienne après l’entrée de Pablo Sabbag. L’expulsion de Taremi (très affecté et conscient de son geste) dans les arrêts de jeu, pour une faute désespérée mais nécessaire, aurait pu ouvrir la voie à une grande sensation. Mais la réorganisation tactique d’Amir Ghalenoei a emmené les deux nations au tirs au but. Une séance rondement menée par les tireurs iraniens, qui ont tous converti leur tentative avec panache, pendant que le capitaine Fahd Youssef a donné l’occasion à Alireza Beiranvand de briller. En quarts, l’Iran croisera le fer avec le Japon, dans une finale bien avant l’heure, qui verra l’élimination d’un des favoris au titre.

