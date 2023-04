Le FC Porto renverse Benfica

SL Benfica 1-2 FC Porto

Buts : Diogo Costa (10e, CSC) pour le SLB // Otávio (45e) et Taremi (54e) pour Porto

À la Luz ce vendredi soir, le Clássico a vu le FC Porto malmener le leader Benfica chez lui (1-2) pour assurer sa deuxième place et laisser planer un léger suspense dans la course au titre.

Les Dragões entrent mieux dans leur rencontre, voyant Mehdi Taremi se faire découper dès l’entame par António Silva (4e). Mais malgré leur domination, les Portistes subissent la première incursion adverse par un Gonçalo Ramos en pleine réussite. L’attaquant voit en effet sa reprise de la tête rebondir sur la barre transversale, puis sur le crâne du pauvre Diogo Costa (1-0, 10e). L’indolence du SLB frappe, mais ne résiste cependant pas à son entreprenant dauphin qui renverse le match. Wilson Manafá alerte tout d’abord Pepê dans la surface, dont la remise trouve Otávio, venu allumer au ras du poteau (1-1, 45e) . Trois minutes plus tard, Galeno croit même enrouler victorieusement, mais la VAR annule tout pour un hors-jeu de quelques petits centimètres (45e+3)

Une partie de plus en plus hachée, sauf pour Taremi, profitant de la mauvaise intervention du perturbé António Silva afin de trouver le fond des filets des vingt mètres (1-2, 54e). Dans la continuité, João Mário, entré en jeu, pense à son tour faire le break sur une situation similaire (62e), suivi de l’intenable Iranien, en contre, gâchant la balle définitive sur une passe en retrait manquée, au lieu de tenter le face-à-face avec Odysseas Vlachodimos (73e). On attendra donc avant de graver le nom du champion.

SL Benfica (4-2-3-1) : Vlachodímos – Bah (Gilberto, 26e), António Silva, Otamendi, Grimaldo – Florentino Luís (Neres, 58e), Chiquinho – João Mario, Rafa Silva (Musa, 87e), Aursnes – Ramos. Entraîneur : Roger Schmidt.

Porto (4-4-2) : Costa – Manafa (João Mario, 56e, puis Zaidu Sanusi, 72e) Pepe, Marcano, Wendell (Toni Martínez, 71e) – Otávio, Grujić (Eustaquio, 56e), Uribe, Galeno – Taremi (Cardoso, 88e), Pepê. Entraîneur : Sergio Conceição.