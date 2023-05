Taremi claque quatre buts et rentre dans l’histoire du FC Porto

Dragon légendaire.

Ce samedi soir, pour le compte de la 33e journée de la Liga BWIN, Mehdi Taremi a encore fait parler de lui. Et de quelle manière. En trouvant le chemin des filets à quatre reprises sur la pelouse de Famalicao, l’attaquant iranien a passé la barre des 100 réalisations dans le championnat portugais – 79 avec le FC Porto et 21 avec Rio Ave -, a grillé la priorité à João Mário (17 buts), et à Gonçalo Ramos (18 buts) au classement des meilleurs buteurs de la saison (21), a permis aux soldats de Sergio Conceição de faire pression sur le Benfica, qui se déplacera chez son voisin lisboète le Sporting Portugal ce dimanche, mais est surtout devenu le cinquième meilleur buteur de l’histoire du club bleu et blanc.

Au XXIe siècle, seul Jackson Martínez et ses 92 réalisations restent devant l’Iranien de 30 ans. Avec 79 buts toutes compétitions confondues en quatre saisons, celui qui a déjà terminé meilleur buteur de l’élite portugaise lors de l’exercice 2019-2020 place Hulk (77 buts), Radamel Falcao (72 buts), Moussa Marega (72 buts), Tiquinho Soares (65), Lisandro López (63), Vincent Aboubakar (58), Lucho (56), ou encore Benni McCarthy (56) dans le rétroviseur. Sinon il faut remonter à 1974 pour voir le légendaire Fernando Gomes faire mieux (plus de 300 buts entre 1974 et 1989), 1996 pour Mário Jardel (168) et Domingos Paciência entre 1987 et 1997 (142). Difficile d’obtenir les véritables données pour les autres joueurs ayant porté les couleurs du club durant la période de l’avant guerre. Clinique au Portugal, Taremi s’est aussi illustré dans la plus belle des compétitions européennes cette saison en terminant troisième meilleur buteur de la phase de poules de la Ligue des champions.

Bref, pas étonnant que de nombreux clubs se seraient d’ores et déjà positionnés pour s’attacher ses services, lui qui quittera le FC Porto à la fin de son contrat en juin prochain.

