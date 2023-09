Des supporters chinois mécontents applaudissent….leurs adversaires

Retourner sa veste.

Alors que leur équipe, la Chine, était menée un but à zéro lors d’un match amical ce mardi contre la Syrie, 94eme au classement FIFA, de nombreux supporters chinois ont, à la surprise générale, sifflé les joueurs de leur sélection et ont même demandés à être remboursés. Cet étonnant événement s’explique par les récents résultats difficiles de l’équipe nationale chinoise, notamment son match nul face à la Malaisie, classée 136eme au classement FIFA.

Pour rappel, la Chine commencera sa campagne éliminatoire pour la Coupe du monde le 16 novembre prochain. Elle sera dans le groupe de la Thaïlande, de la Corée du Sud et d’un pays vainqueur d’un barrage dans le cadre du second tour de son groupe de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Et si l’équipe du Dragon termine dans les deux premiers de son groupe, elle devra ensuite terminer dans les deux premiers d’un nouveau groupe de six équipes si elle veut directement se qualifier pour la prochaine Coupe du monde.

Autant dire que ce n’est pas gagné.

