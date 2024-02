Un nouveau sélectionneur au chevet du patient chinois

Changement pour l’équipe de Yougoslavie !

Ce samedi, la Fédération chinoise de football (CFA) a officialisé la nomination de Branko Ivanković à la tête de son équipe nationale, en remplacement d’Aleksandar Janković. Vêtus notamment d’un maillot vert pistache fluo, les Dragons avaient été ridicules lors de la dernière Coupe d’Asie, étant éliminés dès la phase de poules et terminant avec zéro but marqué dans la poule du Qatar (futur vainqueur), du Tadjikistan (novice) et du Liban.

In order to further prepare for the 2026 World Cup Asian Qualifiers, after review by an expert review group, the Chinese Football Association decided to appoint Branko Ivankovic as the head coach of the China Men's National Football Team.

In 2010, Ivankovic led Shandong Luneng… pic.twitter.com/1ITGXuFjN7

— China (@ChineseFA) February 24, 2024