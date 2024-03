L’ancien président de la Fédération chinoise condamné à la prison à vie pour corruption

L’ancien futur pays du football fait parler de lui dernièrement.

Selon les médias d’État chinois, Chen Xuyuan, président de la Fédération chinoise de football entre 2013 et 2019, a été condamné ce mardi pour corruption à une peine de prison à perpétuité par le tribunal populaire intermédiaire de Huangshi, dans la région du Hubei. L’ancien patron du foot chinois a reconnu avoir profité de sa position pour « accepter illégalement des sommes d’argent d’autres personnes totalisant 81,03 millions de yuans (l’équivalent d’un peu plus de 10 millions d’euros, NDLR) ». Selon le rapport, les actions de Xuyuan « ont gravement nui à la concurrence loyale et à l’ordre » de l’industrie du football chinois.

Une vaste campagne de lutte contre la corruption dans le sport est en cours depuis une décennie en Chine. Une dizaine de hauts dirigeants ont été démis de leur fonction ces dernières années. L’ancien sélectionneur chinois, Li Tie, est notamment en détention provisoire depuis 2022. Il est soupçonné d’avoir acheté plusieurs matchs en deuxième division pour avantager les équipes qu’il dirigeait, mais aussi d’avoir versé par l’intermédiaire de Wuhan Zall, club dont il était l’entraîneur, un pot-de-vin de deux millions de yuans (environ 255 000 euros) à Chen Xuyuan pour obtenir son poste à la tête de l’équipe nationale.

Ça fait cher le chèque pour diriger une sélection aussi médiocre.

