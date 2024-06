Iliman Ndiaye déjà sur le départ ?

Déjà le mal de l’Angleterre ?

Arrivé à Marseille sous les hourras des supporters, ravis d’accueillir un fan de la première heure dans leurs rangs, Iliman Ndiaye n’aura pas franchement répondu aux attentes pour sa première saison dans l’Hexagone. Ses 4 buts et 3 passes décisives semblent bien faibles par rapport aux 46 matchs qu’il a disputés, surtout qu’il a débuté à 16 reprises comme avant-centre. De quoi donner envie aux Marseillais d’en voir un peu plus à la rentrée, à l’occasion de sa deuxième saison sur la Canebière.

Sauf que selon La Provence, il se pourrait même qu’il n’y ait pas de deuxième chance, puisque toutes les parties semblent intéressées par un départ et que du côté d’Everton, on apprécie le profil de l’international sénégalais. Le club de Liverpool serait venu aux renseignements et disposerait de solides arguments financiers pour convaincre le joueur et l’OM, alors que le principal intéressé émargerait loin des plus gros salaires de la Commanderie. À 24 ans, l’ancien de Sheffield pourrait retrouver un pays qu’il connaît bien et découvrir un championnat pour lequel il avait obtenu une montée l’an dernier, avant de partir pour Marseille.

Les histoires d’amour finissent toujours mal qu’ils disaient…

