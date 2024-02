Kaoru Mitoma ne devrait pas rejouer avec Brighton cette saison

Ce n’est malheureusement pas un Mito.

L’entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, a confié ce mardi que Kaoru Mitoma devrait être sur la touche pour le reste de la saison. « Une blessure au dos l’a empêché de jouer contre Everton, a déclaré le tacticien. C’est un problème important. Je pense qu’il pourrait être absent deux ou trois mois, sa saison devrait être terminée. » Les Seagulls, actuels septièmes de Premier League, devront donc faire sans leur dribbleur japonais pour rattraper leur retard sur le top 6. Cette saison, le joueur de 26 ans avait pris part à dix-neuf matchs de championnat, inscrivant trois buts.

Look away now, Brighton fans… pic.twitter.com/KjCxgNSrI0

— Premier League (@premierleague) February 27, 2024