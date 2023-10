Brighton sécurise Kaoru Mitoma

L’air marin lui va à ravir.

Si le FC Barcelone cherchait son remplaçant à Lionel Messi en la personne de Kaoru Mitoma, c’est raté. Le thésard spécialisé en science du dribble a en effet prolongé avec Brighton jusqu’en 2027. Auteur d’un début de saison canon avec les Seagulls – trois buts et trois passes décisives en huit journées –, le Japonais poursuivra donc son aventure en Angleterre pour quatre saisons supplémentaires.

Kaoru Mitoma has signed a new long-term contract that runs until June 2027! ✍️

