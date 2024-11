Nouvelle blessure pour le Barça et Ansu Fati

Fati fataliste.

Le FC Barcelone encaisse une nouvelle défaite après celle contre la Real Sociedad ce dimanche : Ansu Fati s’est blessé aux ischio-jambiers droits lors d’un entraînement ce mercredi matin. L’attaquant de 22 ans, qui collectionne les blessures, sera absent pendant environ un mois, alors qu’il avait pu retrouver les terrains ces derniers temps à la suite d’un pépin au pied.

L’international espagnol ne devrait pas être disponible pour les deux prochains matchs de Ligue des champions, contre Brest et le Borussia Dortmund. Il rejoint la case infirmerie, où le Barça va bientôt pouvoir composer un onze, entre Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Ferran Torres, Eric García, Lamine Yamal et Robert Lewandowski.

INJURY NEWS | Ansu Fati suffered suffered a right hamstring injury at training on Wednesday morning. He will be out for approximately four weeks. pic.twitter.com/7dC4lzwqAv

