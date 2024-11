Chancel Mbemba « espère partir en janvier »

Les soldes d’hiver ont déjà commencé.

Mis au placard à Marseille depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, Chancel Mbemba commence à trouver le temps long. Mais le défenseur congolais de 30 ans garde la foi, au sens propre. « Dans la vie il faut travailler, c’est le plus important. Toutes les difficultés viennent de Dieu lui-même, il a programmé ça dans ta vie. Le plus important est de rester courtois, j’ai un contrat avec mon club. Tout le monde le sait : je me suis donné à fond », a expliqué l’ex-taulier olympien au micro de Canal + Afrique.

« Moi, je travaille. Quand le club pense à moi, gloire à Dieu. Quand le club ne pense pas à moi, la vie continue. Mais on ne va pas baisser la tête, on va rester concentré et continuer à travailler », a martelé Mbemba, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025, « J’espère partir en janvier, quand Dieu le veut. Mais quand Dieu ne décide pas… ce sont les humains. Les humains sont compliqués, chacun regarde ses intérêts. »

Le Congolais n’est pas le seul à ne pas comprendre l’intérêt de l’OM dans ce cas.