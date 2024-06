Adam Lallana de retour à Southampton

Les Saints de retour en Premier League et Lallana de retour au bercail.

Un mois après avoir quitté Brighton à l’issue de la saison, l’ex-international anglais est de retour chez lui à Southampton. Arrivé à 12 ans chez les Saints en 2000, il avait quitté le club 14 ans plus tard, après huit ans chez les pros et 256 matchs en équipe première. Du haut de ses 34 capes avec les Three Lions, c’est une recrue d’expérience qui débarque à Southampton en plus de la belle histoire que constitue son retour.

Back where it all began ❤️ pic.twitter.com/D5UxkBCMcc — Southam(P)ton FC (@SouthamptonFC) June 14, 2024

Lallana a signé un contrat d’un an avec le tout récent promu, chez qui il avait connu deux montées successives de la League One à la Premier League. À 36 ans, nul doute qu’il devrait retrouver à différentes reprises le brassard de capitaine, qu’il a déjà porté lors de son premier passage au club, lui qui était plus qu’un joueur de rotation avec les Seagulls cette année encore. Vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool ou membre de l’équipe qui a qualifié Brighton en Coupe d’Europe pour la première fois, il peut rentrer avec le sentiment du devoir accompli à la maison.

Pour compléter le conte de fées, sachez que le fils d’Adam Lallana évolue déjà au sein de l’académie : Daddy’s coming home !

