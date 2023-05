Brighton qualifié en Ligue Europa après son nul face à City

Brighton 1-1 Manchester City

Buts : Enciso (38e) pour les Seagulls // Foden (25e) pour les Citizens

Un nul au goût de victoire pour les Seagulls !

Face à un Manchester City qui vient de glaner un troisième titre de Premier League consécutif, Brighton a assuré sa qualification pour la Ligue Europa en grattant le point du match nul ce mercredi soir au Falmer Stadium (1-1). Erling Haaland a pourtant failli compliquer la tâche des hommes de Roberto De Zerbi d’entrée, mais la tête de l’attaquant norvégien – sur un service de Phil Foden – n’a pas accroché le cadre (6e). Loin d’être déstabilisés, les Seagulls sont passés tout près de prendre les devants grâce à un magnifique coup franc de Danny Welbeck mais sa tentative a heurté la barre transversale (20e). À force d’attaquer, Brighton s’est progressivement découvert, laissant Manchester City en profiter : lancé en profondeur par Riyad Mahrez, Haaland s’est joué de la défense adverse avant de décaler pour Foden sur la gauche, qui n’a plus eu qu’à marquer (0-1, 24e). Kaoru Mitoma a pensé permettre à son équipe de recoller au score, mais la VAR a logiquement refusé le but de l’international japonais pour une main (31e), avant que Julio Enciso n’éclabousse la rencontre de sa classe d’une frappe lumineuse en pleine lucarne, imparable pour Stefan Ortega Moreno (1-1, 38e).

Après ce coup d’éclat sublime, le second acte a paru bien plus fade. Brighton a ronronné malgré les entrées d’Alexis Mac Allister et d’Evan Ferguson. La lumière aurait pu venir de Pervis Estupiñán, mais son coup de pétard aux 25 mètres a rasé la cage d’Ortega Moreno. Dans la foulée, Haaland, délicieusement trouvé par l’entrant Cole Palmer, a fait trembler les filets d’un coup de casque rageur avant que l’arbitre de la rencontre n’annule son but pour une faute du meilleur buteur de la Premier League (79e). Le score en restera là. Brighton valide son ticket pour la Ligue Europa, tandis que Manchester City, qui restait sur 12 succès consécutifs en championnat, concède son premier match nul depuis mi-février.

City en garde sous le pied pour les prochaines échéances.

Brighton (4-2-3-1) : Steele – Caicedo, Van Hecke, Colwill, Estupiñán – Gross, Gilmour (Ferguson, 50e) – Buonanotte (Undav, 75e) Enciso (Mac Allister, 50e), Mitoma – Welbeck (Veltman, 75e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Manchester City (4-3-3) : Ortega Moreno – Walker, Stones (Gomez, 83e), Hernandez, Lewis – Silva (Phillips, 83e), Gündogan, De Bruyne (Alvarez, 56e) – Mahrez, Haaland, Foden (Palmer, 50e). Entraîneur : Josep Guardiola.

Pronostic Brighton Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League